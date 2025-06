Nuovi attacchi su Beirut le bombe israeliane minacciano la tregua

La fragile tregua tra Israele e Hamas si sgretola sotto i nuovi attacchi a Beirut, dove le bombe israeliane colpiscono ancora la periferia sud. Almeno dieci bombardamenti giovedì sera nella zona di Dahieh rischiano di far precipitare nuovamente il Libano nel caos e compromettere ogni possibilità di pace. La tensione si fa insostenibile: cosa ci riserva il futuro in questa regione già così fragile?

Israele colpisce ancora Beirut. Almeno dieci bombardamenti si sono abbattuti giovedì sera sulla Dahieh, periferia a sud e zona maggiormente attaccata della capitale libanese durante la guerra tra Israele e.

