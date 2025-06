Nuova raccolta dei rifiuti? Cittadini preoccupati

A Casalecchio, l'introduzione delle nuove modalità di raccolta rifiuti sta generando crescente preoccupazione tra i cittadini. Tra disagi, confusione e timori di un aumento dell'abbandono dei rifiuti, molti si sentono insicuri di fronte a questa importante novità. Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha raccolto le voci della comunità, sottolineando l’urgenza di trovare soluzioni efficaci per garantire una transizione senza problemi. La sfida è già alle porte: come affrontarla al meglio?

"Non passa giorno che non ci sia un cittadino di Casalecchio che non mi contatti, preoccupatissimo per le nuove modalità di raccolta dei rifiuti urbani che andrà in vigore dal 1° agosto prossimo. I più grossi timori sono per i disagi, la confusione nel conferimento e, soprattutto, in tanti temono l’aggravarsi del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, già oggi in crescita". Così Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia nell’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, con un’interrogazione al presidente della giunta regionale entra nel vivace dibattito che a Casalecchio si è aperto sul nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it