Nuova ciclabile e altri lavori in zona teatro via Bersaglio chiusa fino al 30 novembre

Preparatevi a un rinnovamento urbano: martedì 10 giugno partiranno i lavori di riqualificazione di via Bersaglio, con la chiusura temporanea fino al 30 novembre. La nuova ciclabile FVG4, che attraversa via Caneva di fronte al teatro, offrirà un collegamento più sicuro e sostenibile tra Cividale e il Friuli Occidentale. Un investimento importante per migliorare la mobilità e valorizzare il cuore della città.

Martedì 10 giugno cominceranno i lavori di riqualificazione di via Bersaglio, il collegamento tra largo del Teatro e via Pracchiuso. Lungo via Caneva invece – fronte teatro – passerà la ciclabile FVG4 (che collega Cividale alle estremità del Friuli Occidentale), di collegamento a quella già.

