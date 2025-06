Nuova BMW Serie 8 2026 | la nuova generazione solo elettrica?

Preparati a scoprire la rivoluzione elettrica della BMW Serie 8 2026, un'auto che ridefinisce il lusso e l'innovazione. Con un design raffinato, tecnologie all'avanguardia e motorizzazioni esclusivamente elettriche, questa berlina Gran Coupé promette di conquistare il segmento premium. Semplificando la gamma, BMW punta a offrire un'esperienza di guida unica, sostenibile e senza compromessi. La nuova Serie 8 sarà il simbolo di un futuro più green e sofisticato, pronto a sorprendere i clienti di tutto il mondo.

La nuova generazione della BMW Serie 8, attesa per il 2026 con probabile arrivo sul mercato nel 2027, rappresenterà una svolta significativa per il marchio bavarese, sia in termini di design che di tecnologia e motorizzazioni. Carrozzeria e posizionamento. BMW ha deciso di semplificare la gamma della Serie 8, eliminando le varianti Coupé e Cabrio a due porte. La nuova generazione sarà disponibile esclusivamente nella configurazione Gran Coupé a quattro porte, con nome in codice G77. Questa scelta è motivata dalla volontà di ottimizzare le vendite e ridurre i costi di produzione, concentrandosi su una versione più versatile e richiesta dal mercato.

