Nuoto pioggia di medaglie per il Cus ai Campionati regionali Uisp

Nella piscina parmense di Moletolo, il Cus si distingue ancora una volta con una pioggia di medaglie ai Campionati regionali Uisp Esordienti. I giovani atleti hanno dato il massimo, portando a casa successi e soddisfazioni. Nel dettaglio, nella categoria Esordienti B, ottimo risultato per...

Nella piscina parmense di Moletolo, si sono svolti i Campionati regionali Uisp Esordienti, che hanno visto la partecipazione dei primi otto qualificati delle rispettive fasi provinciali. Nella categoria Esordienti B, ottimo risultato per.

