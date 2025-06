Nuno Tavares Juve per questa cifra si può strappare alla Lazio! La macchina da assist può arrivare in bianconero? La situazione

Nuno Tavares, il talentuoso terzino della Lazio, potrebbe presto cambiare aria per una somma che la Juventus potrebbe riuscire a strappare alla concorrenza. Con un prezzo di partenza attorno agli 11 milioni di euro, questa operazione rappresenta un’opportunità interessante per i bianconeri, che puntano a rafforzare la linea difensiva con un'autoassist di qualità. La situazione si surriscalda, e il futuro di Tavares potrebbe essere in bianconero: ecco tutti gli aggiornamenti.

Nuno Tavares Juve, per questa cifra si può strappare alla Lazio: tutti gli aggiornamenti sul futuro del terzino. Tra gli obiettivi del calciomercato Juve c’è sicuramente Nuno Tavares della Lazio. Il calciatore che è stato riscattato dall’Arsenal per una cifra intorno ai 5,5 milioni di euro potrebbe lasciare la Capitale con un’offerta superiore agli 11 milioni, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Una cifra fattibile per la macchina da assist della stagione appena conclusa. Come anticipato da , il matrimonio con il portoghese potrebbe realizzarsi anche se piacciono anche altri giocatori sulle fasce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuno Tavares Juve, per questa cifra si può strappare alla Lazio! La macchina da assist può arrivare in bianconero? La situazione

