Nuno Tavares Juve l’indiscrezione su quella mossa della Lazio favorisce i bianconeri | Lotito sta già cercando il suo sostituto! Novità

Le ultime indiscrezioni sul mercato Juventus e Lazio rivelano come una mossa della Lazio potrebbe favorire i bianconeri nella corsa al talento Nuno Tavares. La situazione si complica per i biancocelesti, che stanno già pensando al sostituto ideale, mentre la Juventus osserva con attenzione. In un panorama di continue novità, tutto sembra essere ancora in gioco: scopriamo i dettagli di questa intricata trattativa che potrebbe cambiare gli equilibri.

Nuno Tavares Juve, l’indiscrezione su quella mossa della Lazio favorisce i bianconeri: tutti i dettagli. Uno degli ultimi nomi accostati al mercato Juve è quello di Nuno Tavares. Il riscatto da parte della Lazio non garantisce la permanenza del portoghese e infatti la dirigenza starebbe riflettendo sul suo futuro. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedull à, ai biancocelesti piace Fabiano Parisi, che alla Fiorentina non è considerato incedibile. Una notizia che fa capire come il futuro del terzino ex Arsenal possa essere lontano dalla Capitale. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuno Tavares Juve, l’indiscrezione su quella mossa della Lazio favorisce i bianconeri: Lotito sta già cercando il suo sostituto! Novità

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Tavares Juve Lazio Nuno

Nuno Tavares Juve, l’opzione per la fascia è passata al vaglio nelle scorse settimane! Gli aggiornamenti sul portoghese - Nuno Tavares, il promettente esterno portoghese, è diventato un nome caldo nel calciomercato della Juventus.

? La #Juventus monitora Nuno #Tavares della #Lazio. Sull'esterno portoghese ci sono anche club della #PremierLeague e dell'Arabia Saudita. [@NicoSchira] Partecipa alla discussione

Come già detto in precedenza la Juventus è su Nuno Tavares e per prenderlo proverà a sfruttare i 21 milioni che deve incassare dalla Lazio per l'obbligo di riscatto di Pellegrini e Rovella aggiungendone altri 10 sul piatto per un totale di circa 30 milioni. La Laz Partecipa alla discussione

Juventus su Nuno Tavares, appena riscattato dalla Lazio - La Juventus cerca un esterno sinistro sul mercato. Il colombiano Juan Cabal è pronto a tornare dopo il grave infortunio al ginocchio ... Come scrive msn.com

Nuno Tavares Juve, per questa cifra si può strappare alla Lazio! La macchina da assist può arrivare in bianconero? La situazione - Nuno Tavares Juve, per questa cifra si può strappare alla Lazio: tutti gli aggiornamenti sul futuro del terzino Tra gli obiettivi del calciomercato Juve c’è sicuramente Nuno Tavares della Lazio. Il ca ... Si legge su juventusnews24.com

Nuno Tavares Juve: il portoghese non esce dai radar. C’è un aspetto che potrebbe spingerlo a Torino, la verità sul suo futuro - Nuno Tavares Juve: il portoghese rimane un’idea dei bianconeri. C’è un aspetto che potrebbe spingerlo a Torino, le novità sul suo futuro Secondo quanto riportato da Tuttosport, il calciomercato Juve c ... juventusnews24.com scrive

Nuno Tavares is a Complete Winger Back