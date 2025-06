Nuno Tavares Juve | il portoghese non esce dai radar C’è un aspetto che potrebbe spingerlo a Torino la verità sul suo futuro

Nuno Tavares resta uno dei nomi caldi per la Juventus, con il suo futuro ancora avvolto da qualche incognita. Il portoghese, riscattato dalla Lazio, potrebbe rappresentare la mossa vincente per rinforzare la fascia sinistra bianconera. Secondo Tuttosport, ci sono dettagli che potrebbero convincere Tavares a indossare la Juventus, rendendo questa trattativa più vicina di quanto si pensi. La domanda è: sarà lui il prossimo colpo di mercato di Torino?

Nuno Tavares Juve: il portoghese rimane un’idea dei bianconeri. C’è un aspetto che potrebbe spingerlo a Torino, le novità sul suo futuro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il calciomercato Juve continua a seguire con interesse Nuno Tavares per rinforzare la fascia sinistra. L’esterno portoghese, recentemente riscattato dalla Lazio per 5 milioni di euro, è considerato un profilo adatto al sistema di gioco di Igor Tudor, che potrebbe impiegarlo sia nel 3-4-2-1 sia nel 3-5-2. La sua stagione è stata positiva, soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva, mentre ha mostrato qualche limite in copertura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuno Tavares Juve: il portoghese non esce dai radar. C’è un aspetto che potrebbe spingerlo a Torino, la verità sul suo futuro

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Tavares Juve Portoghese Nuno

Nuno Tavares Juve, l’opzione per la fascia è passata al vaglio nelle scorse settimane! Gli aggiornamenti sul portoghese - Nuno Tavares, il promettente esterno portoghese, è diventato un nome caldo nel calciomercato della Juventus.

? La #Juventus monitora Nuno #Tavares della #Lazio. Sull'esterno portoghese ci sono anche club della #PremierLeague e dell'Arabia Saudita. [@NicoSchira] Partecipa alla discussione

Gazzetta - La Juve segue Nuno Tavares - Come riferisce Gazzetta, la rosa era stata costruita in estate per avere sulle corsie o terzini o ali offensive, così Tudor si è ritrovato con soltanto Andrea Cambiaso e Timothy ... Lo riporta tuttojuve.com

Nuno Tavares Juve, per questa cifra si può strappare alla Lazio! La macchina da assist può arrivare in bianconero? La situazione - Nuno Tavares Juve, per questa cifra si può strappare alla Lazio: tutti gli aggiornamenti sul futuro del terzino Tra gli obiettivi del calciomercato Juve c’è sicuramente Nuno Tavares della Lazio. Il ca ... Lo riporta juventusnews24.com

Calciomercato Juve, Dodo e Nuno Tavares le idee per Tudor - Le trattative per il rinnovo tra la Fiorentina e il brasiliano vanno a rilento: i bianconeri valutano. Il portoghese riscattato dalla Lazio ma può partire ... Si legge su tuttosport.com

Nuno Tavares era già in Portogallo!