Novena in preparazione alla Pentecoste nono giorno

In attesa della festa più luminescente dello Spirito Santo, la novena ci accompagna nel cammino di preghiera e riflessione. Nell’ultimo giorno di questa preparazione, uniamoci con cuore aperto per chiedere a Dio di infondere nei nostri cuori il dono dello Spirito, affinché ci guidino in virtù e amore. La Pentecoste ci ricorda il potere rigenerante di Dio e la sua presenza che trasforma ogni discepolo.

Nell’attesa di Pentecoste, evento spirituale così forte e significativo, uniamoci in preghiera chiedendo a Dio di donarci il Suo Spirito perché resti sempre nel nostro cuore e ci faccia crescere in virtù. La Pentecoste è il momento in cui lo Spirito Santo scende su Maria e gli apostoli che sono nel Cenacolo. Dona loro quella. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Novena in preparazione alla Pentecoste, nono giorno

