Novellara bruciano sterpaglie dopo l' incendio dell' auto

A Novellara, un incidente d’auto ha scatenato un pericolo più ampio: le fiamme si sono propagate alle sterpaglie circostanti, minacciando l’ambiente e la sicurezza dei residenti. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Guastalla e dei volontari di Luzzara ha evitato il peggio, ma l’episodio sottolinea ancora una volta quanto sia cruciale essere preparati a fronteggiare emergenze improvvise. La nostra comunità si dimostra forte e unita di fronte alle sfide.

Novellara (Reggio Emilia), 7 giugno 2025 - Vigili del fuoco mobilitati nel pomeriggio per domare le fiamme divampate su un’auto, a causa di un’avaria avvenuta mentre la vettura era in transito in via Colombo a Bettolino di Novellara. L’episodio si è verificato poco dopo le 16. Sono arrivati i vigili del fuoco di Guastalla, con i volontari Luzzara, in quanto le fiamme dei veicolo stavano interessando pure le sterpaglie nel campo adiacente la strada, per un’area di circa settecento metri. Illesa la persona alla guida dell’auto, uscita subito dall’abitacolo alla vista del fumo. Poco prima un incendio di sterpaglie si era verificato non molto distante, lungo la strada provinciale che collega Novellara a Guastalla, forse dovuto agli effetti di un mozzicone di sigaretta gettato ancora acceso da qualche veicolo in transito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Novellara, bruciano sterpaglie dopo l'incendio dell'auto

