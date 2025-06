Novak Djokovic | Forse è stato il mio ultimo match a Parigi Sinner ha mostrato perché è il numero 1

Potrebbe essere il mio ultimo incontro a Parigi, un ricordo indelebile che si conclude con la sfida tra passione e imprevedibilità. Novak Djokovic, addio o arrivederci? La sua recente sconfitta contro Jannik Sinner ha acceso i riflettori su un possibile addio al Roland Garros, lasciando i tifosi e gli appassionati di tennis con un misto di emozioni e nostalgia. La stagione si apre a nuove possibilità, ma il suo legame con Parigi rimarrà eterno.

E se questa fosse l’ultima volta di Novak Djokovic al Roland Garros? Il serbo, dopo la semifinale persa contro Jannik Sinner, lascia trasparire questa possibilità all’interno della conferenza stampa con la quale ha salutato Parigi, dove era imbattuto dalla sconfitta contro Nadal nel 2022. Queste le sue prime parole: “ Ho un senso di gratitudine per il tipo di supporto che ho ricevuto stanotte. Incredibile. Non credo di averlo mai ricevuto così grande in questo stadio nella mia carriera, nei big match contro i migliori del mondo. Perciò sono molto onorato. Non sono felicissimo, del resto ho perso, ma ho provato a mostrare la mia gratitudine al pubblico, perché sono stati grandiosi nei momenti in cui sembrava andare tutto dalla parte di Sinner, mi hanno fatto rialzare e incoraggiato e dato forza per continuare e lottare fino all’ultima palla, cosa che ho fatto. 🔗 Leggi su Oasport.it