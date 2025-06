Notte di follia | armato di coltello si ferisce alla mano Colpi di pistola a pallini da auto in corsa

Una notte di pura follia ha sconvolto Aversa, tra un gesto autolesionista e sparatorie in strada, evidenziando le fragilità della sicurezza urbana. L’incidente in piazza Fuori Sant’Anna e gli spari a pallini da auto in corsa hanno lasciato la città sotto shock. Due episodi distinti ma altrettanto inquietanti che richiamano l’attenzione sulla necessità di interventi concreti per tutelare la serenità dei cittadini. È il momento di riflettere e agire.

Attimi di terrore nella notte tra giovedì e venerdì ad Aversa, teatro di due episodi distinti ma inquietanti, che hanno acceso i riflettori sulla sicurezza nella movida cittadina. Il primo allarme è scattato all'alba, intorno alle 4, in piazza Fuori Sant'Anna, cuore della vita notturna.

