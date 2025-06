Notte di bombardamenti a Kharkiv l’accusa di Trump | Hanno dato a Putin una ragione per colpire

La notte a Kharkiv si è trasformata in un incubo di bombardamenti incessanti, mentre il cielo si tinge di rosso e il fumo avvolge la città. Le tensioni tra le potenze mondiali si intrecciano con la brutalità del conflitto, alimentato anche dalle accuse di Trump che attribuisce a Putin una motivazione per colpire. La popolazione, tra paura e speranza, si trova a vivere uno dei momenti più drammatici della storia recente.

La città di Kharkiv è nuovamente al centro di una violenta ondata di attacchi, con il cielo che si tinge di rosso a causa dei continui bombardamenti russi. Sin dalle prime ore dell’alba, il fumo ha oscurato il paesaggio, testimoniando la devastazione provocata da una serie di esplosioni che hanno colpito incessantemente per tutta la notte. I cittadini, in preda al panico, hanno cercato rifugio nei sotterranei o sono rimasti intrappolati sotto le macerie degli edifici crollati. La situazione umanitaria è grave, con almeno cinque vittime accertate, tra cui un bambino di soli 18 mesi. I soccorritori continuano a scavare tra i detriti alla disperata ricerca di sopravvissuti. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Notte di bombardamenti a Kharkiv, l’accusa di Trump: “Hanno dato a Putin una ragione per colpire”

