Vivi una serata magica tra note di pace e il fascino senza tempo del vero tango. Dai compositori contemporanei alle sonorità autentiche del tango argentino, passando per le melodie di un musical che ha segnato la storia, “Milonga in piazza” a Vedano promette emozioni per tutti gli appassionati. Un appuntamento imperdibile che unisce musica, cultura e convivialità: preparati a lasciarti trascinare dal ritmo e dalla passione fino a mezzanotte.

I brani di compositori contemporanei dedicati al tema della pace. E poi le sonorità del tango argentino e le note di un musical che ha fatto la storia. Concerti e appuntamenti musicali per gli amanti dei classici. A Vedano oggi dalle 21 a mezzanotte, in largo Repubblica, “Milonga in piazza“, una serata dedicata al tango e aperta a tutti, esperti e principianti: in apertura si esibiranno gli allievi del corso di tango curato dal Tavolo Giovani e dal Comune e si potrà ascoltare una selezione musicale scelta dalla musicalizadora Rossana Tran. Domani alla stessa ora, nella Sala della Cultura di via Italia, il concerto-recital “Desiderando insieme la pace - Testi, musiche e immagini“, con i pianisti Chiara Di Muzio e Andrea Siano che suoneranno composizioni di Beatrice Campodonico, Adriana Cioffi, Biagio Putignano e dello stesso Siano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Note per la pace e tutto il fascino del vero tango

