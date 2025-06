Norvegia travolge l’Italia 3-0 | Abodi chiede una svolta sui social impazza #Spallettiout

La débâcle dell'Italia contro la Norvegia, con un pesante 3-0 all'esordio delle qualificazioni mondiali, ha scosso il mondo dello sport e i social. Tra critiche spinte e richieste di svolta, il tecnico Spalletti diventa il bersaglio principale dei commenti dei tifosi. La rabbia e la delusione sono palpabili, ma il futuro della Nazionale può ancora riscriversi: le prossime sfide saranno decisive per cambiare rotta.

Pesante KO all'esordio per gli Azzurri nelle qualificazioni mondiali. La Nazionale italiana è stata sconfitta 3-0 dalla Norvegia nel primo match delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Una debacle che ha scatenato immediate reazioni nel mondo dello sport e sui social network, con critiche feroci rivolte al commissario tecnico Luciano Spalletti. Abodi: "È stata una lezione, ma nulla è perduto". Tra i commenti più significativi spicca quello del ministro dello Sport Andrea Abodi, (nella foto) che non ha usato mezzi termini: "Abbiamo cinque mesi per dimostrare di aver imparato qualcosa da questa lezione", ha dichiarato a Sky Tg24.