Norvegia Thorsby chiede attenzione dopo il 3-0 all’Italia | Vittoria storica ma la qualificazione è ancora dura

Dopo una vittoria storica per la Norvegia, con un netto 3-0 contro l’Italia, le parole di Thorsby fanno riflettere: nonostante il risultato, la qualificazione ai Mondiali del 2026 resta ancora difficile. Il centrocampista del Genoa invita a mantenere alta la guardia e a non sottovalutare gli avversari, perché il percorso verso il traguardo è ancora lungo e complesso. La strada verso il Qatar si fa più intricata, ma la determinazione non manca.

Norvegia, Thorsby chiede attenzione dopo il 3-0 all’Italia. Le dichiarazioni del centrocampista del Genoa ai microfoni di Rai Sport Il centrocampista del Genoa e della Norvegia Morten Thorsby ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo il match contro la Italia vinto 3-0 e valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Un risultato importante . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Norvegia, Thorsby chiede attenzione dopo il 3-0 all’Italia: «Vittoria storica, ma la qualificazione è ancora dura»

Norvegia-Italia 2-0, il dribbling ubriacante di Nusa che poi trasforma sotto la traversa - Thorsby serve il numero 20 che semina Rovella con il tacco e conclude in rete per il raddoppio dei padroni di casa ... Si legge su msn.com

