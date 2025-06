Norvegia Italia pioggia di 4 per Bastoni | i giudizi sono severissimi! Le pagelle del difensore dell’Inter

La sfida tra Norvegia e Italia si è rivelata un vero banco di prova per i protagonisti azzurri, con giudizi durissimi per Bastoni. I principali quotidiani sportivi italiani non hanno risparmiato critiche al difensore dell’Inter, giudicato tra i peggiori in campo e bocciato con un secco 4. Una serata da dimenticare per Bastoni, che ora dovrà riflettere e reagire: vediamo nel dettaglio cosa è successo e le motivazioni dei giudizi.

e la spiegazione. Giudizi severi nelle pagelle dei principali quotidiani sportivi italiani al termine di Norvegia Italia per Alessandro Bastoni. Per molti, il difensore centrale dell’ Inter, ieri è stato addirittura il peggio in campo degli azzurri (sconfitti per 3 a 0). LA GAZZETTA DELLO SPORT, 4 – « In ordine di tempo, il primo colpevole del crollo: sbaglia due volte sull’1-0, perde palla e tiene in gioco Sorloth. Solo una chiusura pulita su Haaland ». CORRIERE DELLO SPORT, 4 – « Con le cattive, prima che con le buone, ma commette un errore imperdonabile, regala il contropiede a Musa che serve Sørloth che lui stesso tiene in gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Norvegia Italia, pioggia di 4 per Bastoni: i giudizi sono severissimi! Le pagelle del difensore dell’Inter

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Italia Bastoni Giudizi Pagelle

Meloni agli industriali: "L'Italia è credibile. Tutti aiutino, basta bastoni tra le ruote" - Nell'assemblea di Confindustria a Bologna, la premier Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra gli industriali per affrontare le sfide economiche, citando il caso dell'ex Ilva di Taranto.

Pagina 5 | Pagelle Italia: Bastoni come col Psg, Barella senza gamba, disastro Di Lorenzo - Voti e giudizi degli Azzurri di Spalletti dopo l'umiliazione subita per mano della Norvegia che a Oslo si è imposta con il netto risultato di 3-0 ... Si legge su tuttosport.com

Norvegia Italia, pioggia di 4 per Bastoni: i giudizi sono severissimi! Le pagelle del difensore dell’Inter - Norvegia Italia, pioggia di 4 per Bastoni: i giudizi sono severissimi! Le pagelle del difensore dell’Inter e la spiegazione Giudizi severi nelle pagelle dei principali quotidiani sportivi italiani al ... Lo riporta informazione.it

Pagelle Italia: Bastoni come col Psg, Barella senza gamba, disastro Di Lorenzo - Voti e giudizi degli Azzurri di Spalletti dopo l'umiliazione subita per mano della Norvegia che a Oslo si è imposta con il netto risultato di 3-0 ... Lo riporta tuttosport.com

Pagelle Giro d'Italia 2025: TOP e FLOP dei protagonisti della corsa rosa!