Norvegia-Italia l’ex Milan Donnarumma | Serve un esame di coscienza

Dopo la pesante sconfitta della Nazionale italiana in Norvegia, le parole di Gianluigi Donnarumma spuntano come un raggio di sincerità. L’ex portiere del Milan non ha risparmiato critiche e riflessioni, invitando a un esame di coscienza collettivo. È arrivato il momento di analizzare con attenzione cosa non abbia funzionato, per tornare a sognare un futuro più brillante e competitivo.

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Norvegia-Italia, terminata con un secco 3-0. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Norvegia-Italia, l’ex Milan Donnarumma: “Serve un esame di coscienza”

In questa notizia si parla di: Norvegia Italia Milan Donnarumma

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

https://milannews24.com/donnarumma-parole-rai-mila-post-norvegia-italia/… Donnarumma alla Rai Serve un esame di coscienza Partecipa alla discussione

Danilo 19 ? (@DVACMILAN) Partecipa alla discussione

Donnarumma mortificato in diretta dopo Norvegia-Italia, non sa che dire: spiega perché ci mette la faccia - Gigio Donnarumma ci mette la faccia dopo il pesantissimo ko dell'Italia in Norvegia che rischia di compromettere ancora la qualificazione degli azzurri ... Secondo fanpage.it

Norvegia Italia 3-0, Donnarumma nel post partita: «Dobbiamo fare mea culpa, si può uscirne solo stando uniti» - Norvegia Italia 3-0, le dichiarazioni di Gianluigi Donnarumma, portiere e capitano degli azzurri, nel post partita l portiere e capitano dell’Italia Gigio Donnarumma ha parlato ai microfoni di Rai Spo ... Da calcionews24.com

Italia, Spalletti non molla dopo la figuraccia in Norvegia: "Vado avanti". Ma arrivano le scuse di Donnarumma - Italia travolta in Norvegia e Mondiali già a rischio, ma Spalletti non si dimette. Il gesto da capitano vero di Donnarumma: Serve un esame di coscienza. Riporta sport.virgilio.it

CHE VERGOGNA CHE SCHIFO CHE FATE (NORVEGIA-ITALIA 3-0 ) PRESI A SALMONATE IN FACCIA