Norvegia Italia gli interisti a picco | Bastoni e Barella increduli Fiato corto e svuotati

Una notte amara per l’Italia e gli interisti, tra sconforto e sorprendenti risposte sul campo. Dopo la débâcle con la Norvegia, i giocatori di Spalletti, già provati da una stagione estrema, si trovano a dover affrontare un nuovo capitolo di difficoltà. Bastoni e Barella, increduli e svuotati, incarnano lo stato d’animo collettivo: il calcio italiano si chiede come reagiremo a questa crisi improvvisa. La sfida ora è riprendersi e ricostruire il nostro orgoglio nazionale.

Norvegia Italia, anche gli interisti in difficoltà tra gli Azzurri: il commento sui giocatori di Spalletti reduci dalla stagione massacrante con l'Inter. Un'altra serata da incubo per i colori dell' Inter. E, più in generale, per tutto il calcio italiano, come sottolinea Il Corriere dello sport dopo Norvegia Italia. LA SITUAZIONE – « Un'Italia piccola piccola, mai pericolosa. Bastoni e Barella come i loro compagni increduli e inutili. A loro si è aggiunto dall'inizio della ripresa Frattesi, forse l'interprete più vivace nelle poche gare da salvare tra le ultime della infelice gestione Spalletti.

Norvegia-Italia, Spalletti alla prova del Nord: rimotivare gli interisti delusi e arginare la furia Haaland per una partita cruciale per la qualificazione Mondiale - L'Italia di Spalletti si prepara a una sfida fondamentale contro la Norvegia, un match che potrebbe ridare slancio agli interisti delusi e all'intera nazionale.

