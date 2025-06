Norvegia-Italia ennesima figuraccia per gli Azzurri | Spalletti è già in bilico

Un’altra delusione per gli appassionati di calcio italiani: la Norvegia sconfigge ancora gli Azzurri, alimentando le voci di un’Italia in crisi e di Spalletti già in bilico. La partita, che sarebbe dovuta essere una finale, si è trasformata in un’amara conferma delle difficoltà e delle lacune di una squadra che fatica a mostrare il carattere e la solidità richiesti. La domanda ora è: come risollevarsi da questa ennesima figuraccia?

Doveva essere come una finale. Ce lo siamo ripetuto per mesi: Norvegia-Italia è un crocevia fondamentale per la qualificazione al prossimo Mondiale, e gli Azzurri l’hanno affrontato come tutte le partite decisive giocate negli ultimi anni: con la paura, sovrastati fisicamente e tecnicamente da una nazionale che ha sicuramente delle individualità di livello, ma che rimane una cenerentola nel panorama europeo, con l’ultima apparizione a un grande torneo estivo che risale a Euro 2000. Una vita fa. Come una vita fa è l’ultima partecipazione dell’Italia ai Mondiali. E questo Spalletti lo sa, come la Federazione, per questo post Moldavia ci sarà un confronto tra il ct e Gravina, perché il terrore del terzo Mondiale visto dal divano agita tutti, e allora chissà che, come accade spesso in questi casi, a saltare sia la testa dell’allenatore. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Norvegia-Italia, ennesima figuraccia per gli Azzurri: Spalletti è già in bilico

