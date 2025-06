Norvegia Italia Barella fiducioso | Cammino per il Mondiale ancora lungo Il calcio è strano dobbiamo essere positivi

Dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia, Nicolò Barella si mostra fiducioso e determinato a mantenere alta la concentrazione. Il centrocampista dell’Inter, pilastro della Nazionale, sottolinea che il cammino verso il Mondiale è ancora lungo e che, nel calcio, tutto può cambiare in un attimo. La speranza e l’ottimismo devono guidarci, perché solo con atteggiamento positivo possiamo tornare a brillare e raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il centrocampista dell'Italia Nicolò Barella, nonché uno dei leader del gruppo di Spalletti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo il match contro la Norvegia perso 3-0 e valido per le qualificazioni ai Mondiali.

