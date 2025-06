Norvegia-Italia 3-0 | Spalletti traballa Mancini pronto al ritorno in Nazionale?

La batosta in Norvegia, con un secco 3-0 per gli scandinavi, ha messo in discussione il futuro di Spalletti sulla panchina azzurra. Tra le ombre di questa disfatta, si fa strada l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Mancini, pronto a riprendersi la guida della Nazionale. Resta da capire cosa succederà dopo la sfida decisiva contro la Moldavia, che potrebbe cambiare le sorti di questa intricata vicenda.

Dopo la disfatta di Oslo, il futuro del CT è incerto e si riaccende l’ipotesi di un ritorno di Roberto Mancini alla guida della Nazionale. Il tutto potrebbe chiarirsi dopo la prossima partita contro la Moldavia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Norvegia-Italia 3-0: Spalletti traballa, Mancini pronto al ritorno in Nazionale?

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Ritorno Mancini Nazionale Norvegia

Mancini Juve, ritorno di fiamma per l’ex ct della Nazionale? Ha due priorità per il suo futuro: le ultimissime - Roberto Mancini potrebbe tornare prepotentemente nel mirino della Juventus. L'ex CT della Nazionale ha due priorità da considerare per il suo futuro, mentre il club bianconero riflette sulle possibili mosse per rinforzare il proprio staff tecnico.

Acerbi ha sbagliato, ma non perché ha rifiutato la convocazione in Nazionale. Spalletti forse troppo emotivo nella comunicazione. Mancini non merita nemmeno un commento. NUOVO VIDEO pre #NorvegiaItalia su https://youtu.be/D1LE5btiWrM e https://creat Partecipa alla discussione

Se la squadra è scarsa c'è poco da fare. #Spalletti non è un ct e sarebbe meglio un Mancini... Ma la materia prima è sempre quella che è. #NorvegiaItalia #Azzurri Partecipa alla discussione

Norvegia-Italia 3-0: Spalletti traballa, Mancini pronto al ritorno in Nazionale? - Dopo la disfatta di Oslo, il futuro del CT è incerto e si riaccende l’ipotesi di un ritorno di Roberto Mancini alla guida della Nazionale. Il tutto potrebbe chiarirsi dopo la prossima partita contro l ... Secondo vanityfair.it

Italia, ora Spalletti traballa: prende quota il ritorno di Mancini in azzurro - Il Ct azzurro parlera con Gravina dopo la sfida con la Moldavia per capire se ci sono le condizioni per proseguire il percorso ... Secondo msn.com

Spalletti e le voci di dimissioni: Gravina, Mancini e la rivolta social dei tifosi dell’Italia. Cosa c’è di vero - Dopo la pesante sconfitta con la Norvegia che rischia di compromettere (per la terza volta consecutiva) la qualificazione alla fase finale dei Mondiali fioccano le critiche nei confronti della gestion ... msn.com scrive

Norvegia vs Italia – Qualificazioni Mondiali 2026: Scontro Cruciale nel Gruppo I