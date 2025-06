Norvegia-Italia 3-0 Spalletti a rischio | in vista incontro con Gravina

Dopo il pesante 3-0 in Norvegia che mette a rischio le speranze di qualificazione al Mondiale 2026, l'Italia si prepara a un momento cruciale. Rientrata a Coverciano, la nazionale affronta una fase di analisi approfondita, con Spalletti sotto pressione e un incontro imminente con Gravina. La situazione richiede decisioni decise: il futuro degli Azzurri dipende da questo delicato confronto.

Dopo il pesante ko a Oslo contro la Norvegia che mette subito a rischio il percorso di qualificazione al Mondiale 2026, la nazionale è rientrata a Coverciano. In casa azzurra è tempo di analisi e riflessioni che andranno oltre la prossima partita contro la Moldova in programma il 9 giugno a Reggio Emilia. Come annunciato anche dallo stesso ct Luciano Spalletti ieri sera in conferenza stampa, è previsto un confronto tra il tecnico e il presidente federale Gravina, per capire se questo progetto è convincente. Si cercherĂ di capire se andare avanti insieme e quale linea seguire per provare a qualificarsi al prossimo Mondiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Norvegia-Italia 3-0, Spalletti a rischio: in vista incontro con Gravina

