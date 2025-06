Norvegia-Italia 3-0 il ‘messaggio’ di Adani | Chi conosce il calcio aveva previsto match duro

La sconfitta dell’Italia per 3-0 in Norvegia ha lasciato molti sorpresi, ma non gli esperti del calcio. Daniele Adani, commentando il risultato su Raiuno, ha lanciato un messaggio chiaro a chi sottovaluta sempre le avversarie: conoscere il gioco significa anche riconoscere i rischi e le difficoltà. E questa partita ci insegna quanto siano fondamentali rispetto e preparazione in campo. Ora, riflettiamo sulle lezioni apprese e sui prossimi passi da compiere.

(Adnkronos) – "Chi conosce il calcio sa che questa era una partita difficile". L'Italia viene sconfitta 3-0 dalla Norvegia e Daniele Adani, alla fine del match commentato su Raiuno, sembra indirizzare una stoccata a qualche commentatore 'reo' di aver sottovalutato gli avversari degli azzurri. "E' una brutta lezione. Ma chi racconta il calcio in maniera . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Norvegia-Italia 3-0, il ‘messaggio’ di Adani: “Chi conosce il calcio aveva previsto match duro”

In questa notizia si parla di: Norvegia Italia Adani Conosce

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

In quel momento si è definitivamente fatta chiarezza sulla qualità dell'informazione sportiva Italiana. Tra chi merita, approfondisce, conosce e chi invece NO. Adani era andato all'attacco non xè maleducato, ma xè non poteva sopportare quell'atteggiamento tro Partecipa alla discussione

Norvegia-Italia 3-0, il 'messaggio' di Adani: "Chi conosce il calcio aveva previsto match duro" - "Chi conosce il calcio sa che questa era una partita difficile". L'Italia viene sconfitta 3-0 dalla Norvegia e Daniele Adani, alla fine del match commentato su Raiuno, sembra indirizzare una stoccata ... adnkronos.com scrive

Italia sconfitta 3-0 dalla Norvegia: adani richiama l’attenzione sul rispetto degli avversari nel calcio - Daniele Adani critica la sottovalutazione della Norvegia dopo la sconfitta dell’Italia per 3-0, mentre Fabio Caressa invita a un confronto rispettoso e civile nel racconto del calcio. Lo riporta gaeta.it

L'Italia rischia di non andare al Mondiale per la terza volta, Adani fa tremare i tifosi - 'Mai avrei immaginato un 3-0 in un tempo, la Norvegia ci ha liquidati in un tempo', ha spiegato l'ex calciatore di Inter e Fiorentina. msn.com scrive

LELE ADANI DA UN CONSIGLIO A BASTONI #ilrossopiubelloditwich #perte #calcio #leleadani #bastoni