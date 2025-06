Norvegia-Italia 3-0 disastro azzurro Spalletti | Andiamo avanti

Una serata da dimenticare per l'Italia, sconfitta 3-0 dalla Norvegia nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026. La squadra di Spalletti dovrà subito reagire, perché il cammino verso la Coppa del Mondo si fa sempre più difficile. Ma la speranza non si perde: andiamo avanti, con la voglia di riscatto e il cuore azzurro che non si arrende mai.

(Adnkronos) – Disastro Italia, la Norvegia vince 3-0 nel match per il gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026. I padroni di casa si impongono con i gol di Sorloth (14?), Nusa (34?) e Haaland (42?). La Norvegia domina nettamente una sfida senza storia e compie un passo decisivo verso la Coppa del Mondo, a cui approda direttamente solo la prima del gruppo. La Norvegia comanda la classifica del girone con 9 punti e una differenza reti di +10. L’Italia è a zero punti dopo il primo match e nella differenza reti, criterio determinante in caso di arrivo a pari punti, precipita a -3. La Nazionale, insomma, già vede i playoff. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Norvegia-Italia 3-0, disastro azzurro. Spalletti: “Andiamo avanti”

In questa notizia si parla di: Norvegia Italia Disastro Azzurro

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

Disastro Azzurro.Parte con un tonfo fragoroso il cammino di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 per l’Italia. La Nazionale crolla 3-0 a Oslo, dove a dominare in tutto è la Norvegia.Dopo una sola partita,l’Italia è già spalle al muro:spaventa lo spettro dei pl Partecipa alla discussione

Esordio da incubo per l’Italia nelle qualificazioni Mondiali: a Oslo finisce 3-0 per la Norvegia. Male tutti, flop totale. Le pagelle degli azzurri. #Nazionale #NorvegiaItalia #Norge #Italia #qualificazionimondiali #mondiali2026 #usa2026 Partecipa alla discussione

Disastro azzurro a Oslo, la Norvegia batte l’Italia 3-0. I ragazzi di Spalletti mai in partita - Sorloth, Nusa e Haaland regalano i tre punti alla Norvegia. Le qualificazioni ai Mondiali 2026 sono già in salita ... Scrive msn.com

Norvegia-Italia 3-0 al 45': Sorloth-Nusa-Haaland stellari, disastro azzurro a metà gara - Norvegia-Italia, qualificazioni ai Mondiali 2026 GOAL E AZIONI SALIENTI 42` GOAL DELLA NORVEGIA, ancora! Haaland banchetta in una linea ... Come scrive msn.com

Italia, Spalletti non molla dopo la figuraccia in Norvegia: "Vado avanti". Ma arrivano le scuse di Donnarumma - Italia travolta in Norvegia e Mondiali già a rischio, ma Spalletti non si dimette. Il gesto da capitano vero di Donnarumma: Serve un esame di coscienza. Da sport.virgilio.it

Il viaggio degli Azzurri verso Oslo | Norvegia-Italia