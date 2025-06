Non volevo ma… Lorenzo Musetti rompe il silenzio dopo il ritiro al Roland Garros

Lorenzo Musetti rompe il silenzio dopo il ritiro al Roland Garros 2025, lasciando i fan con il cuore in sospeso. Dopo un'altra dolorosa interruzione contro Alcaraz, il talento toscano si apre sui suoi sentimenti e le sfide che lo attendono. La sua determinazione rimane intatta, ma ora più che mai, il percorso di Musetti è tutto da riscrivere. Riuscirà a tornare più forte di prima?

Lorenzo Musetti è stato costretto ancora una volta ad arrendersi sul più bello. Durante la semifinale del Roland Garros 2025, il tennista toscano ha dovuto interrompere il match contro Carlos Alcaraz a inizio del quarto set, quando un problema muscolare alla gamba sinistra lo ha reso impossibilitato a proseguire. È la seconda volta in questa stagione che una sfida tra i due non giunge al termine: e anche stavolta, il rammarico è tanto, soprattutto per quanto mostrato nei primi due set. Musetti, che si era aggiudicato la prima frazione con grande lucidità, aveva poi perso il secondo al tie-break prima di cedere nettamente nel terzo per 6-0. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it