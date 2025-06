Non spaventatevi se la ricetta contiene ingredienti sconosciuti Ormai si può trovare di tutto negli empori etnici

Non lasciatevi intimidire da ingredienti sconosciuti: oggi, grazie alla vasta offerta degli empori etnici e ai preziosi libri come "Cucina thailandese facile", preparare piatti esotici a casa è più semplice di quanto pensiate. Dai sapori intensi della Thailandia alle delicate note del Giappone, il mondo dei sapori asiatici è a portata di mano. Scoprite come arricchire la vostra cucina con ricette autentiche e sorprendenti!

Z uppe, tartare, magnifici curry. Cento piatti coloratissimi e profumati. Che grazie al notevole Cucina thailandese facile (Guido Tommasi Editore) non è più un’impresa preparare a casa. Gli ingredienti della ricetta thai sono inconsueti? Per trovare tutto, ormai basta andare al mercato e negli empori etnici. Ricette giapponesi da chef: 5 piatti da provare X Leggi anche › La ricetta del “Kao pad”, riso fritto thailandese I NGREDIENTI X 4: 500 g filetto di merluzzo da pesca sostenibile 1 confezione di foglie di banano (nei negozi etnici, come gli altri cibi esotici) 8 foglie grandi di pak-choi 1?2 mazzetto di basilico thai 1?4 di peperone rosso. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Non spaventatevi se la ricetta contiene ingredienti sconosciuti. Ormai si può trovare di tutto negli empori etnici

