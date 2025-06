‘Non sono un serial killer’ cosa non torna agli inquirenti sull’assassino di Denisa e Ana Maria

In un angolo apparentemente tranquillo della Toscana, Vasile Frumuzache, 32 anni, guardia giurata e padre di famiglia, si ritrova al centro di un’indagine inquietante. La sua confessione, “Non ho ucciso altre donne”, scuote le certezze degli inquirenti, che ancora si interrogano su cosa non torni nella versione del sospettato. Cosa si nasconde dietro i terribili delitti di Denisa e Ana Maria?

Vasile Frumuzache ha confessato il duplice omicidio: ‘Non ho ucciso altre donne’. La provincia tranquilla, i ritmi lenti della campagna toscana e il volto rassicurante di un padre di famiglia: Vasile Frumuzache, 32 anni, guardia giurata, sembrava un cittadino come tanti. E invece, oggi, è il centro di una delle più oscure e inquietanti inchieste giudiziarie degli ultimi anni. Due donne morte, brutalmente uccise. Due confessioni rese davanti ai magistrati. Un sospetto che aleggia, denso e inquietante: che non siano solo due le vittime di quest’uomo originario della Romania. ‘Le ho uccise io. Ma non sono un serial killer ‘. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - ‘Non sono un serial killer’, cosa non torna agli inquirenti sull’assassino di Denisa e Ana Maria

