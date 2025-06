Non sono tranquillissimo Quei timori di Sempio già nel 2017

Le preoccupazioni e i timori che risalgono al 2017 tornano a farsi sentire, con il protagonista di allora nuovamente sotto inchiesta. Dopo un’archiviazione, la situazione si è evoluta e ora lui è al centro di un nuovo procedimento, mentre in carcere si trova Stasi, condannato in via definitiva. La vicenda si complica, lasciando aperta una serie di interrogativi che meritano tutta la nostra attenzione.

