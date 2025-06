Non solo Theo il vento d’Arabia scuote ancora il Milan | incontro galeotto

Non solo Theo, il vento d’Arabia scuote ancora il Milan: un incontro imprevisto potrebbe rivoluzionare il futuro dei rossoneri. Pronti a far saltare il banco da un momento all’altro, i tifosi attendono con trepidazione le novità che potrebbero cambiare tutto. L’estate rossonera promette grandi sorprese: tra strategie di mercato e colpi di scena, il club è sull’orlo di una rivoluzione epocale. Restate sintonizzati, perché il meglio deve ancora arrivare.

Sono pronti a far saltare il banco da un momento all’altro: rossoneri avvisati, così cambia tutto Si preannuncia un’estate molto calda per il Milan. Iniziata con la nomina di Igli Tare come nuovo DS e proseguita con la scelta di puntare su Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, la sessione trasferimenti dei rossoneri è pronta a regalare nuovi importanti colpi di scena. (LaPresse) – Calciomercato.it Effettivamente non sono poche le piste battute da Tare negli ultimi giorni, sia in entrata che in uscita. Alle sempre più insistenti indiscrezioni riguardanti le possibili partenze di Theo Hernandez, Maignan e Leao si sono infatti associati gli accostamenti ai rossoneri di Xhaka, Vlahovic e Kim. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Non solo Theo, il vento d’Arabia scuote ancora il Milan: incontro galeotto

