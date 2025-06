Nel primo pomeriggio di venerdì 6 giugno, un nuovo episodio di cedimento stradale ha interessato via Morazzone, nel centro di Como. L’asfalto ha improvvisamente ceduto creando una piccola voragine, ben visibile e subito notata dai passanti. La situazione ha richiesto l’intervento della polizia. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Non solo in via Rosales: "inspiegabili" voragini anche in via Morazzone