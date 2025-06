Non smetterò mai di cercarti | Chiara Tramontano presenta il suo libro alla Feltrinelli di Napoli un memoir per ricordare Giulia e Thiago

Lunedì 9 giugno alle ore 18.00, la Feltrinelli di Napoli ospiterà Chiara Tramontano per presentare il suo intenso memoir "Non smetterò mai di cercarti". Un racconto toccante e personale che rende omaggio a Giulia e Thiago, invitando a riflettere sulla violenza di genere. Un evento imperdibile per chi desidera confrontarsi con temi cruciali e scoprire un’esperienza di forte impatto emotivo, che invita alla memoria e alla consapevolezza.

Lunedì 9 giugno alle ore 18.00, presso la Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli, Chiara Tramontano presenterà il suo libro Non smetterò mai di cercarti, edito da Cairo. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Chiara Marasca del Corriere del Mezzogiorno. La presentazione si inserisce in un momento storico in cui la violenza sulle donne continua a interrogare profondamente la società civile. L’autrice, attraverso il proprio vissuto, offre uno spazio di condivisione che supera il piano personale e apre alla riflessione pubblica. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Non smetterò mai di cercarti è un racconto intimo scritto da Chiara Tramontano, sorella di Giulia, vittima di femminicidio mentre era incinta di sette mesi del piccolo Thiago. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Chiara Smetterò Cercarti Tramontano

Verissimo - Il dolore di Chiara Tramontano per la sorella