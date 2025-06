Non si ferma all' alt e fugge dalla polizia | inseguito si schianta contro un muretto e scappa a piedi

Una notte di tensione a Nettuno: un uomo alla guida di una Renault Captur si rifiuta di fermarsi all'alt e, nel tentativo di sfuggire alla polizia, inizia una corsa mozzafiato. Dopo un inseguimento scene da film, il fuggitivo si schianta contro un muretto e scappa a piedi, dando il via a una caccia tra luci e spari. Cosa si cela dietro questa fuga sfrenata? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

Inseguimento e spari. E' accaduto nella notte a Nettuno, dove un uomo alla guida di una Renault Captur ha cercato di sfuggire a un posto di blocco della polizia inziando una folle fuga. Tutto è iniziato intorno alle 2,30, quando il conducente del veicolo si è trovato davanti alle pattuglie.

