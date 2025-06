Non rispetta l' affidamento ai servizi sociali condannato torna in carcere

Un nuovo episodio che evidenzia l'importanza del rispetto delle decisioni giudiziarie e la lotta contro la recidiva. I servizi sociali rappresentano un pilastro fondamentale nel reinserimento, ma quando vengono ignorati, si rischiano conseguenze più gravi. La recente vicenda di Verona ci ricorda che la sicurezza e l’ordine pubblico dipendono anche dal rispetto delle norme. Ed è proprio su questo che dobbiamo concentrarci per costruire una società più giusta e sicura.

Ieri mattina, 6 giugno, la polizia di Verona ha arrestato un cittadino nigeriano per il mancato rispetto del regime di affidamento in prova ai servizi sociali. L'uomo era stato condannato per reati legati agli stupefacenti a 4 anni e 6 mesi di reclusione dall’autorità giudiziaria di Trento. Ed. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Non rispetta l'affidamento ai servizi sociali, condannato torna in carcere

