Non riesce più a muoversi mentre è in spiaggia soccorso a Principina a Mare

Un intervento tempestivo sui nostri tratti di spiaggia è fondamentale: oggi, a Principina a Mare, i vigili del fuoco e il 118 si sono uniti per soccorrere un uomo immobilizzato da terribili dolori alla schiena. Una situazione critica che ha richiesto prontezza ed esperienza per garantire sicurezza e assistenza immediata. La collaborazione tra forze dell’ordine e sanitari dimostra ancora una volta quanto sia importante essere pronti a intervenire in ogni emergenza, ovunque essa si presenti.

GROSSETO – Nel primo pomeriggio di oggi (7 giugno) i vigili del fuoco del comando di Grosseto sono intervenuti in collaborazione con il personale sanitario del 118 a località Principina a Mare, nel tratto di spiaggia libera che conduce verso il Parco della Maremma. La squadra è stata attivata a seguito della segnalazione di un uomo colto da forti dolori alla schiena, tali da impedirgli qualsiasi movimento o deambulazione. Giunti sul posto a bordo del mezzo fuori strada con a bordo anche il personale sanitario, i vigili del fuoco, compreso un collega presente sul posto e di turno libero, hanno provveduto all’immobilizzazione del paziente su barella spinale, prestando assistenza al personale sanitario nelle operazioni di messa in sicurezza e successivo trasporto sull’ambulanza anche tramite l’utilizzo del mezzo fuoristrada dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Spiaggia Principina Mare Riesce

Principina a Mare, piazzale Tirreno potrebbe diventare a pagamento - Grosseto, 17 agosto 2018 - A Principina a Mare urge un ripensamento dei parcheggi pubblici. Nei prossimi anni infatti la zona di piazzale Tirreno, maxi parcheggio di fronte alla spiaggia ... Riporta lanazione.it

Cocomero in spiaggia a Grosseto, Marina e Principina: iniziativa "Estate Clean" - Gli stabilimenti balneari di Marina di Grosseto e Principina Mare offriranno gratuitamente cocomeri a tutti i turisti il giorno di Ferragosto. Il ricavato sarà destinato per la sistemazione e l ... Come scrive lanazione.it

Dall'accesso al mare al cibo in spiaggia, l'ABC dei diritti dei bagnanti - (Adnkronos) - Dall’accesso al mare, al cibo in spiaggia, senza dimenticare i giochi sulla battigia e gli amici a quattro zampe. Quali sono i diritti dei consumatori quando si va in spiaggia? Secondo msn.com

Principina a Mare - La libertà di essere soli