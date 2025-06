‘Non per frivolo diletto’ mostra itinerante

Scopri l’incanto delle immagini d’epoca con la mostra itinerante "Non per frivolo diletto". Un affascinante viaggio tra fotografie e cartoline illustrate del marchese Alessandro Bruti Liberati, donato alla Banca di Ripatransone e del Fermano, che rivive in tappe suggestive nei luoghi di interesse culturale. Un’occasione unica per immergersi nel passato e riscoprire le memorie visive di un patrimonio prezioso. La mostra continuerà a sorprendere e coinvolgere il pubblico in tutte le città con filiali dell’Istituto, dal 1° al 14 luglio.

L’archivio fotografico e di cartoline illustrate del marchese Alessandro Bruti Liberati, donato alla Banca di Ripatransone e del Fermano è divenuta un’importante mostra itinerante dal titolo ‘Non per frivolo diletto’. Farà tappa in diversi comuni: dal 14 giugno fino al 24 giugno nel Polo Museale di San Francesco, a Montefiore dell’Aso e interesserà tutte le città in cui l’Istituto ha una filiale: nell’ordine, dal 1° al 14 luglio la mostra sarà visitabile a Grottammare, dal 19 al 29 luglio San Benedetto, dal 5 al 31 agosto a Ripatransone e a dicembre a Fermo. Ieri vi è stata la presentazione nella sede della Banca di Ripatransone e del Fermano presenti i vertici dell’Istituto di Credito: la presidente Donatella Simonetti, il direttore generale Vito Verdecchia, il sindaco di Ripatransone Alessandro Lucciarini, il sindaco di Montefiore Nazzareno Ciarrocchi, il sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi, l’assessore Laura Camaioni per il comune di San Benedetto, l’assessore alla cultura del comune di Ripatransone Stefania Bruni, il curatore della mostra Marco Di Marco, che ha ricostruito la storia della cartolina nel mondo, prima di presentare il progetto che prevede 19 tavoli tematici dal Risorgimento, la guerra di Libia, i personaggi famosi, la figura della donna, il turismo di città, gli stati d’animo e così via, unitamente a 6 cornici di cartoline dei Comuni che ospitano la mostra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Non per frivolo diletto’, mostra itinerante

In questa notizia si parla di: Mostra Frivolo Diletto Itinerante

Archivio “Bruti Liberati”, mostra itinerante per celebrare la Banca di Ripatransone e del Fermano - Da giugno a dicembre, “Non per frivolo diletto”, cinque esposizioni sul fenomeno della cartolinomania tra fine Ottocento e Prima guerra mondiale ... Come scrive rivieraoggi.it

Cartoline, storia e memoria: la Banca di Ripatransone e del Fermano con la mostra “Non per frivolo diletto” - Un viaggio tra immagini e parole tra fine Ottocento e Prima guerra mondiale, da giugno a dicembre in cinque città marchigiane grazie all'eredità Bruti Liberati ... Lo riporta lanuovariviera.it

Le cartoline illustrate d’epoca sono in mostra: e “Non per frivolo diletto” (Video) - RIPATRANSONE – Ben 600 selezionate tra le oltre 13 mila dell’archivio “Bruti Liberati”, realizzate tra fine ‘800 e inizio ‘900. La Banca di Ripatransone e del Fermano ha deciso di esporle a partire da ... Si legge su cronachefermane.it