Harrison Ford vide il film e si complimentò per il nudo di Jason Segel | Bel sedere!

Se pensavate che il mondo dello spettacolo fosse solo glamour e copertine patinate, preparatevi a scoprire il lato più spontaneo e divertente del settore. Jason Segel, protagonista di Shrinking, ha svelato un aneddoto esilarante su Harrison Ford, che si complimentò con lui per il suo nudo nel 2008. Una storia che dimostra come anche le stelle più grandi possano sorprendersi e scherzare tra loro, rendendo la recitazione un'esperienza ancora più autentica e umana.

La futura co-star in Shrinking prima di partecipare alla serie Apple visionò la commedia del 2008 e fece recapitare al collega un commento sul suo fondoschiena. Jason Segel ha partecipato alla serie Actors on Actors di Variety insieme a Seth Rogen e per l'occasione ha raccontato in che modo la produzione è riuscita a scritturare Harrison Ford per la serie Apple Shrinking. I due attori hanno recitato insieme nella fortunata serie televisiva e nel corso della chiacchierata, Segel ha svelato anche un divertente aneddoto sulla star di Indiana Jones. Il complimento di Harrison Ford al sedere di Jason Segel "Harrison Ford è il tipo di persona a cui fai un'offerta solo per poter dire per tre giorni:'Abbiamo fatto un'offerta a Harrison Ford' e poi scegli l'attore . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Non mi scaricare, Harrison Ford vide il film e si complimentò per il nudo di Jason Segel: "Bel sedere!"

