Non li ha avuti a Roma se li prende a Torino | pronte tre offerte per il Napoli

Dopo i tentativi falliti a Roma, il sogno si riaccende a Torino. Il Torino punta forte su tre offerte che potrebbero cambiare le sorti del club e portare nuovi entusiasmo tra tifosi e società. Marco Baroni torna a lavorare con volti familiari, riprendendo da dove aveva lasciato. È il momento di scoprire come queste opportunità influenzeranno il futuro del Napoli e del Torino, segnando una svolta decisiva nel calcio italiano.

A Roma non è riuscito ad averli, ma a Torino può finalmente chiudere il cerchio. Il tecnico riparte da chi conosce, da volti che non ha mai dimenticato. Tre storie interrotte tornano a galla (LaPresse) – serieanews.com Il Torino ha esonerato Paolo Vanoli e si è affidato a Marco Baroni per rilanciare il suo progetto. Una scelta lungimirante e per certi versi anche piuttosto telefonata. Baroni piaceva già quando era al Verona ed era stato individuato come uno dei possibili successori di Ivan Juric, ma poi è arrivata la Lazio e se l’è portato via. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Non li ha avuti a Roma, se li prende a Torino: pronte tre offerte per il Napoli

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Roma Avuti Torino Prende

Roma, la vittoria a Torino non basta: giallorossi in Europa League, la Juve in Champions. Lazio fuori dalle coppe europee - Si è concluso il campionato di Serie A 2024-25 e sono arrivati tutti i verdetti che mancavano, soprattutto quello relativo al quarto posto. Come scrive msn.com

Coppa Italia 25-26, possibile Roma-Torino agli ottavi di finale. Rischio Inter ai quarti - Prende forma il tabellone della competizione in vista della prossima stagione. Napoli e Fiorentina dalla stessa parte dei giallorossi, eventuale derby solo in finale ... Segnala ilromanista.eu

VIDEO - Paredes non sbaglia dal dischetto: Milinkovic-Savic battuto, Roma avanti - Il centrocampista argentino, già in gol col Milan, prende in carico il rigore e batte il portiere avversario. Giallorossi in vantaggio col Torino ... Da ilromanista.eu

tifosi della Roma lanciano pedardi in mezzo alla gente #acmilan #asroma #petardi #milano