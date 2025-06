Non è giusto chiedere a Chivu di rivitalizzare l’Inter senza aiuto

L’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter rappresenta un segnale importante, ma non basta lasciarlo solo a gestire la rinascita del club. È evidente che il problema è profondo e complesso, e richiede un sostegno concreto da parte della dirigenza. Non si può sperare che un singolo possa risollevare le sorti di una squadra senza un aiuto adeguato. È il momento di fare fronte comune per un futuro più solido e ambizioso.

Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell’Inter. E non lo si può lasciare solo. Che significa mandarlo allo sbaraglio. Serve che sia sostenuto con forza. PROBLEMA DA GESTIRE – Inutile cercare di indorare la pillola. L’arrivo di Chivu sulla panchina dell’Inter è sintomo di un problema. Un problema grave. Di fronte al quale la dirigenza si è fatta trovare totalmente impreparata. Anzi, parzialmente impreparata come ha detto Marotta. Se però questo è il passato, si può ancora lavorare sul futuro. E per il futuro, non si può chiedere all’ex tripletista di prendersi da solo tutte le responsabilità. Un Chivu da supportare e non lasciare da solo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Non è giusto chiedere a Chivu di rivitalizzare l’Inter senza aiuto

