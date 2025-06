Non è ancora il caldo vero Giuliacci | Arriva l' ondata i giorni clou

L’estate si fa sentire con il suo calore crescente, ma cosa ci attende nelle prossime settimane? Secondo il colonnello Mario Giuliacci, nonostante il caldo inizia a mordere, ancora non siamo di fronte a una vera ondata di calore. Solo alcune regioni, come Foggia, hanno vissuto momenti di temperature elevate. Ma prepariamoci: l’ondata di calore vera e propria sta per arrivare, portando con sé giorni clou di afa intensa.

Il caldo morde questo inizio di estate, cosa dobbiamo aspettarci per il prosieguo di giugno? A fornire le previsioni meteo di domenica 8 giugno e dei giorni a venire è il colonnello Mario Giuliacci che chiarisce: "Attualmente non è in atto alcuna ondata di caldo perché per ondata di caldo si intende una temperatura superiore a 33 gradi e per più di tre giorni consecutivi" e in più regioni. "Per il momento solo Foggia ha superato queste linee, nessun'altra città", dice l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci. Insomma, non sarà un'ondata ma fa comunque caldo. Ma quando arriverà la "vera" ondata di caldo? La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 10 giugno, quando il caldo vero si farà sentire prima al nord poi al sud e proseguirà fino al 16 di giugno.