“Non ci sono più medici” | va in pensione e più di mille di pazienti restano senza medico di base nel Milanese

La fine di un'epoca: con il pensionamento del dottor M.N., oltre mille pazienti a Gorgonzola si trovano senza medico di base, in un momento di grande incertezza sanitaria. Una soluzione temporanea è stata adottata, ma l’attesa per una nomina stabile si prolunga. La sfida di garantire assistenza medica di qualità in tempi di crisi si fa più pressante che mai. Continua a leggere per scoprire come la comunità affronta questa difficile emergenza.

Oltre mille pazienti sono rimasti senza medico di base dopo che M.N. è andato in pensione. Questa volta è accaduto a Gorgonzola (Milano), dove, per far fronte al problema, l'Asst ha aperto un ambulatorio medico temporaneo nei locali della Casa di comunità all’ex Serbelloni in attesa di una nuova nomina che, però, non sembra arriverà a breve. 🔗 Leggi su Fanpage.it

