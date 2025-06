Non c’è pace in casa Inter se ne va anche il bomber | saluta dopo il mondiale

L'Inter si trova al centro di una vera e propria rivoluzione: tra addii, cambiamenti e un ambiente turbolento, i nerazzurri affrontano un momento di grande trasformazione. Dopo il Mondiale per Club, il club si prepara a perdere un altro pezzo importante: il bomber che saluta, lasciando il pubblico con il cuore in sospeso. La domanda ora è: come reagirà l'Inter a questa tempesta? Seguiamo da vicino gli sviluppi di questa intricata crisi.

All'Inter, dopo il Mondiale per Club, ci sarà un altro addio piuttosto importante: conto alla rovescia per la partenza E' un momento di grandissime trasformazioni, per l'Inter. Si immaginava già che più di qualche cosa sarebbe cambiato, per i nerazzurri, alle prese con esigenze di rinnovamento, anche se il quadro attuale sta andando un po'.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Infortunio in casa Inter: salta le prime gare del Mondiale per Club - In vista del Mondiale per Club, l'Inter deve fare i conti con un infortunio. C'è l'annuncio sulle condizioni del calciatore. spaziointer.it scrive

Inter al Mondiale per Club con quale tecnico e quali giocatori? Tutte le incognite sui nerazzurri - Tutto da definire in casa Inter: ore calde per il nuovo allenatore. Mercoledì 11 giugno è prevista la partenza per gli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Scrive sport.virgilio.it

Nemmeno Vieira, almeno a parole, ha tutta questa voglia di fare l’allenatore dell’Inter - Non c’è pace in casa Inter: dopo lo scudetto perso e il tracollo in finale di Champions, anche la ricerca del nuovo allenatore sta diventando abbastanza turbolenta. Fabregas non si muoverà da Como, e ... Si legge su informazione.it

