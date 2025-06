Non accetta la fine della relazione incendia l' auto dell' ex suocero

L'emozione si trasforma in gesto estremo: la furia di un uomo, incapace di accettare la fine di una relazione, lo ha portato a incendiarsi di rabbia e a mettere in atto atti vandalici devastanti. La sua furia ha portato a incendi che hanno rischiato di mettere in pericolo vite umane e patrimoni, lasciando dietro di sé un alone di dramma e paura. Ma cosa si nasconde dietro questa escalation di violenza?

Era arrivato al punto di andare sul posto di lavoro della sua ex compagna, commessa di una pasticceria nel centro storico di Venezia, a incendiare la carta igienica nel bagno del locale, ma non solo. Ha dato fuoco all'auto dell'ex suocero, il papà della donna che lo aveva lasciato, perché non.

