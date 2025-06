Nine Puzzles | La nuova serie coreana che conquista su Disney+

Nine Puzzles, la nuova serie coreana che sta catturando il pubblico su Disney+, combina suspense, mistero e personaggi indimenticabili in un thriller avvincente. La protagonista Yoon Ena, interpretata magistralmente da Kim Da-mi, si trova al centro di un intricato gioco di enigmi e segreti. Dopo aver scoperto il brutale omicidio dello zio, Ena si immerge in un mondo di puzzle e inganni. Ma cosa nasconde davvero questa serie avvincente? Scopriamolo insieme.

Si è da poco conclusa su Disney+ la prima stagione di Nine Puzzles, il nuovo thriller poliziesco con protagonisti Kim Da-mi e Son Seok-koo. Questa è la nostra recensione. La Trama Nine Puzzles. Yoon Ena (Kim Da-mi) è una studentessa che, rientrando a casa, scopre che lo zio è stato brutalmente assassinato. Sulla scena del crimine è presente la tessera di un puzzle, un dettaglio ignorato da tutti tranne che da Ena. La ragazza viene sospettata di essere l’autrice del delitto e la sua incapacità di ricordare gli eventi non fa che aumentare i dubbi sulla sua colpevolezza. La mancanza di prove concrete impedisce che la giovane venga incriminata, ma il detective Kim Han-saem (Son Seok-koo) continua a nutrire sospetti su di lei. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Nine Puzzles | La nuova serie coreana che conquista su Disney+

In questa notizia si parla di: Nine Puzzles Disney Serie

