Niente bus per la finale del Bologna nessun rimborso per i tifosi

Il 14 maggio, il cuore del popolo rossoblù ha battuto più forte che mai, ma per alcuni tifosi la giornata si è tinta di amarezza. Niente bus per la finale del Bologna, e nessun rimborso per chi aveva sperato di vivere questa emozione in trasferta. Tra le scelte dei viaggi organizzati, spiccano quelle di club come Altedo-Malalbergo Rossoblù, che hanno visto svanire un sogno condiviso. La passione, però, non si ferma: il vero spirito rossoblù vive anche nelle sfide più dure.

Il 14 maggio rimarrà nella memoria del popolo rossoblù. Una giornata che per molti tifosi è iniziata però con una paura, quella di non essere parte della festa dell’Olimpico. Riavvolgendo il nastro, tra chi doveva scendere verso Roma per assistere alla finale, c’erano anche tante persone che avevano scelto i viaggi organizzati. Come ad esempio il club Altedo-Malalbergo Rossoblù affidatosi a una compagnia del Bolognese, la stessa scelta anche da altri tifosi in provincia e addirittura da alcuni gruppi organizzati della curva. Tutto bene fin qui, se non che già dalla sera precedente al 14 maggio, la società responsabile del trasporto si è dileguata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Niente bus per la finale del Bologna, nessun rimborso per i tifosi

