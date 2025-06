Niente acqua a Lanciano sabato sera

Sabato sera, a Lanciano, niente acqua a causa di un'interruzione non differibile della fornitura idrica. La Sasi ha annunciato che, in risposta a segnalazioni di disagio durante le ore di massimo consumo, si rende necessaria questa misura temporanea per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. Restate aggiornati, perché la soluzione ai disagi è in arrivo e la normalità tornerà presto a Lanciano.

Interruzione della fornitura idrica non differibile a Lanciano oggi, sabato 7 giugno. Lo ha reso noto la Sasi. "A seguito di segnalazione di controllo interni riconducibili a situazioni di disagio per gli utenti nelle ore di maggior consumo della risorsa idrica, si necessita, oltre alle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Niente acqua a Lanciano sabato sera

