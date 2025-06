Nick Jonas Sarà Paul Stanley in ‘Shout It Out Loud’? Il Film Biopic dei KISS Infuoca il Web!

Il mondo della musica rock si infiamma: Nick Jonas potrebbe interpretare Paul Stanley nel biopic ‘Shout It Out Loud’ dedicato ai leggendari KISS. Un casting che ha già fatto discutere gli appassionati e alimenta l’attesa di scoprire i retroscena di questa produzione imperdibile. Scopriamo insieme tutte le indiscrezioni e cosa ci riserva questo film, pronto a far tremare i cuori degli amanti del glam rock!

