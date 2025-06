Nick Jonas interpreterà Paul Stanley nel biopic sui Kiss Shout It Out Loud

Nick Jonas, noto per il suo faccino pulito in Camp Rock, sta per sorprendere tutti: sarà Paul Stanley nel biopic sui Kiss, "Shout It Out Loud". Non solo reciterà, ma canterà anche le iconiche hit della band, portando sul grande schermo un’energia esplosiva. Questo progetto, atteso da tempo, promette di rivoluzionare l’immagine del giovane artista e di celebrare la band che ha fatto la storia del rock. La sfida è appena iniziata...

Chi ricorda il faccino pulito di Nick Jonas in Camp Rock è destinato a subire un piccolo shock. Il più piccolo dei Jonas Brothers, infatti, è stato scelto per interpretare Paul Stanley nel biopic sui Kiss, ancora non in lavorazione. Secondo le fonti di Deadline, la popstar non si limiterà a recitare, ma canterà le parti vocali. Il film s’intitolerà Shout It Out Loud ed è già stato annunciato e posticipato più di una volta. La band ha autorizzato la pellicola, che è co-prodotta da Gene Simmons e dallo stesso Stanley. Alla regia ci sarà McG, al secolo Joseph McGinty Nichol, che negli anni Novanta ha diretto diversi videoclip di successo da Walkin’ on the Sun degli Smash Mouth a Pretty Fly (for a White Guy) degli Offspring, per poi dedicarsi al grande schermo, con il remake di Charlie’s Angels. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Nick Jonas interpreterà Paul Stanley nel biopic sui Kiss “Shout It Out Loud”

