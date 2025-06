New York all' asta da Christie' s il raro diamante rosa della regina di Francia Maria Antonietta da 5 milioni di dollari

Preparati a vivere un momento storico: il prossimo 17 giugno a New York, Christie’s metterà all’asta il leggendario diamante rosa della regina Maria Antonietta, il “Marie-Thérèse Pink Diamond”. Questa pietra da 10,38 carati, con un patrimonio reale inestimabile, potrebbe raggiungere i 5 milioni di dollari. Un pezzo unico che incarna eleganza e mistero, pronto a scrivere un nuovo capitolo nel mondo delle aste di lusso. Un’opportunità irripetibile per collezionisti e appassionati.

Il prossimo 17 giugno andrà all'incanto nella Grande Mela la preziosa pietra Il “Marie-Thérèse Pink Diamond“, un raro diamante rosa a taglio aquilone da 10,38 carati con una documentata provenienza reale, sarà messo all’asta da Christiès a New York il 17 giugno, con una stima compresa tra i 3. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - New York, all'asta da Christie's il raro diamante rosa della regina di Francia Maria Antonietta da 5 milioni di dollari

