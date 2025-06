New Taranto adesso conta solo vincere | in palio la finale per la Serie A

New Taranto adesso conta solo vincere. La finale per la Serie A è a portata di mano, e ogni momento conta. Domani pomeriggio alle 16:00, il PalaRigopiano di Pescara sarà teatro della sfida decisiva contro l’Academy Futsal Pescara. Dopo un pareggio combattuto all’andata, i rossoblù sono determinati a lasciare il segno e conquistare la promozione. La passione non si ferma qui: questa volta, bisogna trionfare.

Tarantini Time Quotidiano Vincere. È l’unica opzione possibile per la New Taranto Calcio a 5, che domani pomeriggio alle ore 16:00 sarà di scena al PalaRigopiano di Pescara per la sfida di ritorno della semifinale playoff di Serie A2 Élite contro l’Academy Futsal Pescara. All’andata, disputata al PalaMazzola, la gara si era conclusa con un pareggio per 3-3. I rossoblù avevano offerto una prestazione convincente, andando ripetutamente in vantaggio e creando diverse occasioni per chiudere il match, senza però riuscire a concretizzare. Gli abruzzesi, invece, avevano trovato il gol del definitivo pari a novanta secondi dalla fine grazie al power play, sfruttando l’uomo in più. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - New Taranto, adesso conta solo vincere: in palio la finale per la Serie A

